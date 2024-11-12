حملات أمنية لضبط حائزى ومتجرى المخدرات والأسلحة غير المرخصة والهاربين من تنفيذ الأحكام

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 12 نوفمبر 2024 02:38 مساءً - فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية لإستهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.. فقد قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريات أمن (أسيوط - أسوان – دمياط) بتوجيه حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة ، حيث أسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

مديرية أمن أسيوط

ضبط عدد (35) قضية حيازة أسلحة نارية غير مرخصة .. عبارة عن (9 بنادق آلية- 12 بندقية خرطوش – 3 طبنجات - 15 فرد محلى - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة).. بحوزة (35 متهم "لـ 18 منهم معلومات جنائية").ضبط عدد (7) قضايا إتجار فى المواد المخدرة .. ضُبط خلالهم (4,650 كيلو جرام لمخدر الحشيش- 1,084 كيلو جرام لمخدر الشابو).. بحوزة (10 متهمين "لــ 9 منهم معلومات جنائية").تنفيذ عدد (433) حكم قضائى متنوع.

مديرية أمن أسوان

ضبط عدد (3) قضايا إتجار فى المواد المخدرة .. ضُبط خلالهم (7,1 كيلو جرام لمخدر الحشيش- 2,5 كيلو جرام لمخدر البانجو - كمية لمخدرى "الهيروين ، الشابو").. بحوزة (3 متهمين) . ضبط عدد (4) قطع سلاح نارى غير مرخص.. عبارة عن ( بندقية خرطوش– 3 فرد محلى وطلقة) .تنفيذ عدد (803) حكم قضائى متنوع.

مديرية أمن دمياط

ضبط عدد (3) قضايا إتجار فى المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة.. ضُبط خلالهم (7,150 كيلو جرام لمخدر الحشيش – 10كيلو جرام لمخدر البانجو - 12 كيلو جرام لمخدر الهيدرو - كمية لمخدر الهيروين).. وكذا ضبط عدد (4) قطع سلاح نارى غير مرخص عبارة عن (بندقية خرطوش - 3 فرد محلى - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة (6 متهمين "لــ 4 منهم معلومات جنائية").تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.