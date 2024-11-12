نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر آخر تطورات ملف صفقة المدافع داخل ريال مدريد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية أن نادي ريال مدريد الإسباني برئاسة فلورنتينو بيريز، يسعي جاهدًا للتعاقد مع قلب دفاع مميز خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ويُعاني الفريق الملكي من إصابات عديدة على مستوي خط الدفاع، وذلك بعد تعرض إيدير ميليتاو لقطع في الرباط الصليبي، بالإضافة إلى إصابة كل من كارفخال وفاسكيز وديفيد آلابا الذي من المفترض أن يعود إلى المشاركة في المباريات خلال الفترة المقبلة بعد عودته من الإصابة.

ووفقًا لشبكة "سكاي سبورتس" فأن ريال مدريد يسعي للحصول على خدمات جوناثان تاه مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي باير ليفركوزن الألماني خلال الميركاتو الشتوي.

وأضافت:" لم يتم إجراء أي مفاوضات محددة حتى الآن لكن انتقال اللاعب البالغ من العمر 28 عامًا قد يصبح إحتمالًا حقيقيًا في يناير".

وشدد الشبكة بأن عودة راموس إلى ريال مدريد غير محتملة للغاية في الوقت الحالي.

