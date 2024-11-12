انت الأن تتابع خبر "شجع الفراعنة مجانا" موعد مباراة منتخب مصر القادمة أمام الرأس الأخضر في الجولة الخامسة من تصفيات المؤهلة لبطولة كأس أمم أفريقية 2025 والقنوات الناقلة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يبحث الجمهور المصري وعشاق لعبة الساحرة المستديرة في هذه الفترة الحالية عن موعد مباراة منتخب مصر القادمة في التصفيات أمم أفريقيا، حيث إننا في انتظار مباراة من العيار الثقيل التي تجمع ما بين منتخب الفراعنة أمام منتخب كاب فيردي (الرأس الأخضر) وذلك من ضمن مواجهات الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الأفريقية المقامة بالمغرب، والذي يتصدر منتخب المصري جدول ترتيب دور المجموعات برصيد 12 نقطة، أما يحتل منتخب كاب فيردي المركز الثالث بجدول دور المجموعات برصيد ثلاثة نقاط، ومن خلال موقعنا الإخباري سنعرض لكم كل ما يخص هذه المباراة قم بمتابعة السطور التالية عبر هذا المقال.

موعد مباراة منتخب مصر القادمة

اتجهت أنظار محبي وعشاق لعبة كرة القدم عبر مؤشر البحث المعروف جوجل بالسؤال عن موعد مباراة منتخب مصر القادمة أمام الرأس الأخضر، والذي يترقب الجمهور المصري المباراة على أحر من الجمر، حيث يستعد المنتخب المصري في يوم الخميس المقبل الموافق 14 نوفمبر الجاري في مواجهة من العيار الثقيل أمام منتخب الرأس الأخضر وذلك في إطار منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات (المجموعة الثالثة) من التصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الأفريقية، حيث إنه من المقرر أن تقام المباراة على أرضية الملعب الوطني للرأس الأخضر، كما إنه من المقرر على إنه ستنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت مصر وفي تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت مكة المكرمة، كما ستنطلق المباراة في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت الامارات العربية المتحدة.

القنوات الناقلة لمباراة مصر أمام الرأس الأخضر

وتتمكن من مشاهدة المباراة عبر مجموعة قنوات بي ان سبورت القطرية الناقل الحصري لجميع مباريات التصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الأفريقية،حيث جاء التردد كالتالي:

التردد: 11054

القمر الصناعي: النايل سات

معدل الاستقطاب: رأسي

ومعدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 2\3

الجودة: HD

تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام الرأس الأخضر