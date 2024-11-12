إطلاق التريلر الرسمي لفيلم "الفستان الأبيض" وعرضه في السينمات يوم 20 نوفمبر

القاهرة - محمد ابراهيم - طرحت الشركة المنتجة لفيلم "الفستان الأبيض"، التريلر الرسمي للفيلم الذي سيبدأ عرضه في جميع دور العرض المصرية ابتداءً من 20 نوفمبر الحالي، يأتي هذا الإعلان بعد النجاح الذي حققه الفيلم في عرضه الأول في مهرجان الجونة السينمائي، ومن المنتظر عرض فيلم “الفستان الأبيض” ضمن فعاليات مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي بالسعودية، الذي سيقام من 6 إلى 14 ديسمبر المقبل.

تصريحات ياسمين رئيس



ومن جانبها قالت الفنانة ياسمين رئيس في بيان صحفي لها: "سعدت بردود الأفعال خلال العرض الأول لفيلم “الفستان الأبيض” بمهرجان الجونة، وأتمنى إن يلاقي نجاح في السينما، وشخصية "وردة" في الفيلم كانت مؤثرة جدًا بالنسبة لي وهذا الفيلم أخذ وقت طويل في التحضيرات والتصوير، واستمتعت بشكل كبير مع فريق العمل".

تصريحات أحمد خالد صالح

وأضاف الفنان أحمد خالد صالح أن تجربة فيلم “الفستان الأبيض” كانت ثرية بالنسبة لي، وذلك لأني قدمت من خلالها شخصية جديدة ومختلفة عن الأعمال التي شاركت بها من قبل، بالإضافة إلى سعادتي بالتعاون مع المخرجة جيلان عوف في أولى تجاربها السينمائية".

وأعربت الفنانة أسماء جلال عن سعادتها بتجربتها بفيلم "الفستان الأبيض" مشيرة إلى أن أي بنت ستشعر بإرتباطها بقصة الفيلم في تفاصيل معينة خاصة بالضغط المجتمعي على النساء في ليلة الزفاف بخصوص شكلها والاهتمام بشكليات الزواج، إلى جانب تفاصيل إنسانية حول قوة الصداقة والتعاطف والدعم".

قصة فيلم “الفستان الأبيض”

فيلم "الفستان الأبيض" يروي قصة "وردة"، التي تجسدها الفنانة ياسمين رئيس، العروس التي تفقد فستان زفافها قبل ليلة واحدة من حفل الزفاف. فتبدأ رحلة مشوّقة عبر شوارع القاهرة برفقة صديقتها المقربة، التي تؤدي دورها أسماء جلال، في محاولة للعثور على بديل. وعلى مدار هذه الرحلة، تخوض "وردة" رحلة أخرى لاكتشاف ذاتها وتقييم علاقتها مع المدينة وحياتها.

أبطال فيلم "الفستان الأبيض"

الفيلم من تأليف وإخراج جيلان عوف، ومن بطولة ياسمين رئيس وأحمد خالد صالح وأسماء جلال وسلوى محمد علي ولبنى ونس وأنجي أبو السعود، وميمي جمال. يضم فريق العمل للفيلم "أحمد عبد الله السيد" كمنتج إبداعي، و"عمر أبو دومة" كمدير تصوير، مع تصميم الأزياء من قبل "ريم العدل"، والموسيقى التصويرية من تأليف "خالد حماد"، والإشراف الفني والديكور بقيادة "عاصم علي".