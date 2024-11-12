نقيب الأطباء: استدعاء طبيبة النساء لبدء التحقيق فى مخالفتها آداب المهنة

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 12 نوفمبر 2024 02:38 مساءً - قال الدكتور أسامة عبد الحى، النقيب العام للأطباء، إن النقابة سترسل من خلال لجنة آداب المهنة، استدعاء فورا لطبيبة النساء "و.ش"، لبدء التحقيق معها بخصوص نشر فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي، قامت خلالها بالتشهير بالمرضى، والحديث بألفاظ لا تليق، تمثل اعتداءً على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري.

وأوضح عبدى الحى، أن النقابة لن تنتظر انتهاء تحقيقات النيابة، وستسير النقابة في إجراءتها بالتوازى مع إجراءات النيابة، خاصة أن النقابة ستحقق فيما يتعلق بـ آداب المهنة ومخالفة الطبيبة لها.

وأشار نقيب الأطباء، إلى أن واجب الطبيب هو مساعدة المرضى، والقسم الذى أقسمه منذ تخرجه، يُلزمه بستر عورات المرضى والمحافظة على أسرارهم، ومساعدتهم في العلاج دون الحكم عليهم، مؤكدا أن أفعال الطبيبة غير مقبوله إطلاقا.

كانت قد أعلنت النقابة العامة للأطباء، تلقيها شكاوى ضد طبيبة أمراض نساء وتوليد، تتهمها بنشر فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي، قامت خلالها بالتشهير بالمرضى، والحديث بألفاظ لا تليق، تمثل اعتداءً على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري.

وأكدت النقابة العامة للأطباء، أنها أحالت الشكاوى المقدمة ضد الطبيبة، إلى لجنة آداب المهنة للتحقيق فيها، مشددة على استنكارها لأي أفعال فردية، من شأنها الإساءة للمريض والمهنة معا.