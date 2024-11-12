الخميس: الموسيقى.. إبداع وغناء بقصر ”بشتاك”

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 12 نوفمبر 2024 02:37 مساءً - ضمن انشطة وزارة الثقافة الفنية والثقافية، يقدم بيت الغناء العربي بمقره بقصر الامير بشتاك بشارع المعز، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، أمسية جديدة من أمسيات صالون (مقامات) بعنوان:"الموسيقى ..إبداع وجمال وتاثر" بالإشتراك مع إذاعة البرنامج الثقافي بالإذاعة المصرية وذلك في الثامنة مساء (الخميس ١٤ نوفمبر).

يشارك في الصالون من الضيوف: ا.د/خالد داغر، ا.د/شيرين عبد اللطيف، غناء المطرب/احمد عبد العزيز، بقيادة المايسترو الدكتور/مدحت عبد السميع وفرقته الموسيقية.

الصالون إعداد وتقديم الناقدة والاذاعية/ د. إيناس جلال الدين، فكرة صالون المقامات ترجع إلى الفنان القدير الراحل/محسن فاروق.