نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي يرفع عقد مصطفى شوبير إلى 11 مليون جنيه سنويًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الإعلامى محمد الليثي، على قرار مسئولو النادي الأهلي بتعديل عقد مصطفى شوبير حارس الفريق بعدما أصبح من الحراس المؤثرين في الأهلي والكرة المصرية خلال الفترة الأخيرة ونجح في تقديم نفسه بشكل جيد حينما يتم الدفع به.



وأوضح محمد الليثى خلال تقديمة برنامج 10 و10 على إذاعة أون تايم سبورت اف ام على موجات 93.7 " مسئولو الأحمر قرروا تعديل عقد مصطفى شوبير حارس الفريق بعدما أصبح من الحراس المؤثرين في الأهلي والكرة المصرية".



وأردف: "دارة النادي تنوي رفع عقد مصطفى شوبير من 7 إلى 11 مليون جنيه في الموسم الواحد".



ويتواجد مصطفى شوبير حاليًا مع منتخب مصر الذي يستعد لمباراتي كاب فيردي وبتسوانا في تصفيات إفريقيا المؤهلة لأمم إفريقيا المقبلة.

