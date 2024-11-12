نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تقرير طبي يُثير قلق الأهلي بشأن "كاحل" أشرف داري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الإعلامي محمد الليثي على، تلقى مسئولو النادي الأهلي رسالة غير مُطمأنة بشأن "كاحل" المغربي أشرف داري مدافع الفريق تُفيد بأن اللاعب المغربي لديه مشاكل كثيرة في منطقة الكاحل.

وأوضح محمد الليثى خلال تقديمة برنامج 10 و10 على إذاعة أون تايم سبورت اف ام على موجات 93.7 " قام مسئولو الأهلي بعرض اللاعب على خبير عظام مصري شهير، أكد لهم أن اللاعب سيُعاني كثيرًا بسبب إصابة الكاحل إذا تم علاجها بشكل خاطئ لأنها قديمة وتعامل معها اللاعب في فترات سابقة بشكل غير سليم وغير دقيق ومُتسرّع بجانب "حقنه" بالكورتيزون أكثر من مرة قبل انتقاله للأهلي، الأمر الذي تسبب في تجدد الإصابة ".

وقال محمد الليثى " حالة اللاعب المغربي باتت تُثير حالة من القلق والخوف داخل إدارة النادي بسبب الإصابة المُستمرة في الكاحل منذ قدومه للنادي الصيف الجاري من بريست الفرنسي لمدة 4 مواسم ".

وأشار محمد الليثى " خبير العظام المصري طلب من إدارة الأهلي إراحة اللاعب فترة كافية ومنحه برنامج تأهيلي لمدة شهرًا على أن يتم عرضه عليه بعدها من أجل معرفة تطورات أستجابته للبرنامج التأهيلي وموعد عودته للتدريبات الجماعية ".

