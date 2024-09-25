نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة آرسنال وبولتون واندررز في كأس كاراباو والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي أرسنال مع نظيره نادي بولتون واندررز مساء اليوم الأربعاء الموافق الخامس والعشرين من شهر سبتمبر الجاري، ضمن منافسات كأس الرابطة الإنجليزية.

ويحتضن ملعب "الإمارات"، هذه المواجهة التي ستجمع بين فريقي أرسنال ضد بولتون واندررز اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الدور الثالث بكأس الرابطة الإنجليزية.

موعد مباراة أرسنال ضد بولتون واندررز في كأس الرابطة الإنجليزية

ومن المقرر أن تنطلق بداية مباراة أرسنال ضد بولتون اليوم في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، الحادية عشر مساءً بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة أرسنال ضد بولتون واندررز في كأس الرابطة الإنجليزية

وتنقل مباراة أرسنال ضد بولتون واندررز عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات بطولة كأس الرابطة الإنجليزية.