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أحمد جودة - القاهرة - أكد جوسيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم، أن لاعب وسط الفريق رودري سيغيب "لفترة طويلة للغاية" ويحتاج لإجراء عملية جراحية.

جوارديولا: رودري سيغيب لفترة طويلة عن مانشستر سيتي بسبب الإصابة

وقال مدرب مانشستر سيتي:" مازلنا لا نعرف التشخيص النهائي. سيغيب لفترة طويلة، ولكن هناك بعض الآراء تفيد بأن فترة غيابه ستكون أقل مما نتوقعه".

وأضاف:"لسوء الحظ أصيب. حاليا، لا يمكنني أن أبلغكم بمدة غيابه، لأننا ننتظر آخر مكالمة تليفونية منه ومن الأطباء لمعرفة طبيعة الإصابة، بشكل حاسم، ونوع الجراحة التي سيجريها".

وتعد أنباء إصابة رودري ضربة موجعة لآمال مانشستر سيتي في الفوز بلقب الدوري للمرة الخامسة على التوالي.

ولم يخسر مانشستر سيتي في آخر 48 مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز شارك فيها رودري.

وأكد جوارديولا أن رودري سيترك فراغا كبيرا.

وقال:" لا نريد هذا، ولكن مازلنا نقدم موسما جيدا. أثق في الكثير من اللاعبين، ومن واجبي أن أجد الحل".

وأضاف:" رودري لا يمكن استبداله والفريق سيلعب في ظل غياب أفضل لاعب خط وسط في العالم لفترة طويلة. بالطبع هي ضربة موجعة لنا".