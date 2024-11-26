رئيس الاتحاد الإماراتي يشيد بنتائج الأبيض في تصفيات المونديال

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 11:55 صباحاً - أشاد معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم بأداء ونتائج المنتخب الوطني في المباراتين السابقتين في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026.

جاء ذلك خلال رئاسة معاليه لاجتماع مجلس الإدارة الذي عُقد في مقر الاتحاد بالعاصمة أبوظبي بحضور نواب الرئيس والأعضاء والأمين العام.

وثمن معالي رئيس الاتحاد جهود الجهاز الفني والإداري والطبي واللاعبين وكذلك الجماهير ووسائل الإعلام، ودعا إلى مزيد من العمل من أجل مواصلة الأداء الجيد وتحقيق النتائج الإيجابية، مؤكداً أن اتحاد الكرة يضع كل إمكانياته في خدمة المنتخب.

وتغلب الأبيض الإماراتي على نظيره قيرغيزستان بنتيجة 3-0، وحقق فوزاً كبيراً على قطر بنتيجة 5-0، ضمن الجولتين الخامسة والسادسة من التصفيات.

ورفع المنتخب الإماراتي رصيده إلى 10 نقاط في المركز الثالث ضمن المجموعة الأولى.