مواصلات رأس الخيمة تطلق منصة ساير للتنقل

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 12 نوفمبر 2024 10:54 مساءً - أطلقت هيئة رأس الخيمة للمواصلات، منصة «ساير» الذكية التي تعتمد على تقنيات التنقل كخدمة «MaaS»، ما يوفر نظاماً متكاملاً ومريحاً وفعالاً، لتخطيط وتنظيم رحلات التنقل الجماعي، وذلك لتشجيع النقل الجماعي في الإمارة.

وأكد المهندس إسماعيل حسن البلوشي مدير عام الهيئة، أن إطلاق المنصة، سيوفر بوابة ذكية لجميع احتياجات النقل من خلال الجمع بين وسائل النقل المختلفة مثل النقل العام ومشاركة الرحلات والدراجات الكهربائية «السكوتر» في منصة موحدة.