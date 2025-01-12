نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حالة الطقس اليوم الأحد 12 يناير 2025: أجواء معتدلة نهارًا وتحذيرات من الشبورة المائية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الأحد 12 يناير 2025، والذي يتزامن مع الليلة الخامسة من شهر طوبة.

نشهد أجواءً معتدلة نهارًا على معظم أنحاء البلاد، مع تحذيرات من ظواهر جوية خلال ساعات الصباح والليل.

تفاصيل حالة الطقس

نهارًا:

القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد : طقس معتدل.

: طقس معتدل. جنوب سيناء وجنوب الصعيد: أجواء مائلة للدفء.

ليلًا:

طقس شديد البرودة على كافة الأنحاء.

صقيع متوقع على المزروعات في وسط سيناء.

تحذير: انخفاض كبير في درجات الحرارة بعد غياب الشمس، لذا يُنصح بارتداء الملابس الشتوية الثقيلة.

تحذيرات الأرصاد الجوية

الشبورة المائية:

تنتشر خلال ساعات الصباح المبكرة، وقد تكون كثيفة أحيانًا.

أكثر تأثيرًا على الطرق الزراعية والسريعة والمناطق القريبة من المسطحات المائية.

توصيات : القيادة بحذر. الالتزام بالسرعات المقررة وتشغيل كشافات الضباب.

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الأمطار الخفيفة:

متوقعة على بعض مناطق السواحل الشمالية الشرقية وشمال الوجه البحري.

نشاط الرياح:

رياح نشطة أحيانًا على مناطق من أقصى الغرب، مما قد يزيد من الشعور بالبرودة.

حالة البحرين

البحر المتوسط:

خفيف إلى معتدل.

ارتفاع الموج: من 1 إلى 1.5 متر.

الرياح السطحية: جنوبية غربية.

البحر الأحمر:

معتدل.

ارتفاع الموج: من 1.5 إلى 2 متر.

الرياح السطحية: شمالية غربية إلى شمالية شرقية.

بيان درجات الحرارة المتوقعة اليوم

المدينة العظمى الصغرى القاهرة 21 12 6 أكتوبر 21 11 الإسكندرية 21 10 شرم الشيخ 24 13 أسوان 24 12 كاترين 15 -1 الغردقة 24 13

ملحوظة: تشهد المناطق الصحراوية مثل "نخل" و"كاترين" انخفاضًا حادًا في درجات الحرارة، خاصة خلال الليل.

نصائح للمواطنين: