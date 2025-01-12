البروتين: الكمية المناسبة لجسمك وتأثيرها على الصحة

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 12 يناير 2025 10:54 صباحاً - متابعة بتول ضوا

شهدت السنوات الأخيرة اهتمامًا متزايدًا بالبروتين، حيث يُعتبر مكونًا أساسيًا لبناء العضلات وفقدان الوزن. لكن، ما هي الكمية المثالية التي يحتاجها الجسم من البروتين؟ وهل الإفراط في تناوله قد يُسبب مشاكل صحية؟ هذا ما سنتناوله في هذا المقال.

تختلف حاجة الجسم للبروتين باختلاف عدة عوامل، منها:

الوزن: يُعتبر الوزن من أهم العوامل المُحددة لكمية البروتين المطلوبة. بشكل عام، يُوصى بتناول 0.8 جرام من البروتين لكل كيلوجرام من وزن الجسم يوميًا للبالغين.

مستوى النشاط: يحتاج الأشخاص الذين يمارسون الرياضة بانتظام، وخاصةً تمارين القوة، إلى كمية أكبر من البروتين، تتراوح بين 1.2 و 1.7 جرام لكل كيلوجرام من وزن الجسم.

العمر: تزداد حاجة الجسم للبروتين مع التقدم في العمر، حيث يُساعد في الحفاظ على الكتلة العضلية ومنع فقدانها.

الحالة الصحية: بعض الحالات الصحية، مثل الحمل والرضاعة، تتطلب زيادة في استهلاك البروتين.

مثال: شخص بالغ يزن 70 كيلوجرامًا ولا يمارس الرياضة بانتظام، يحتاج إلى حوالي 56 جرامًا من البروتين يوميًا (70 × 0.8 = 56).

يُمكن الحصول على البروتين من مصادر حيوانية ونباتية، تشمل:

المصادر الحيوانية: اللحوم، الدواجن، الأسماك، البيض، الحليب ومشتقاته.

المصادر النباتية: البقوليات، المكسرات، البذور، التوفو، الكينوا.

بناء العضلات: يُعتبر البروتين اللبنة الأساسية لبناء وإصلاح الأنسجة العضلية، ما يجعله ضروريًا للرياضيين والأشخاص الذين يهدفون إلى زيادة الكتلة العضلية.

فقدان الوزن: يُساعد البروتين على زيادة الشعور بالشبع، ما يُقلل من تناول السعرات الحرارية ويُساهم في فقدان الوزن.

صحة العظام: يُساهم البروتين في الحفاظ على قوة العظام ومنع هشاشتها.

على الرغم من فوائد البروتين، إلا أن الإفراط في تناوله قد يُسبب بعض المشاكل الصحية، مثل: