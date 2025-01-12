نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الهلال السوداني ضد يانج افريكانز التنزاني في دوري أبطال إفريقيا والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستضيف الهلال السوداني نظيره يانج افريكانز التنزاني، في إطار منافسات مسابقة دوري أبطال إفريقيا، لموسم 2024-2025.

الهلال يواجه يانج افريكانز في دوري أبطال إفريقيا

ويحتضن ملعب شيخا ولد بيديا معقل الفريق السوداني، المواجهة الحماسية بين الهلال ويانج افريكانز، ضمن فعاليات الجولة الخامسة من المجموعة الأولى ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

وصعد الهلال رسميا إلى دور ربع نهائي من مسابقة دوري أبطال إفريقيا، بعد أن أحتل صدارة ترتيب المجموعة برصيد 10 نقاط، بينما يأتي يانج افريكانز في المركز الثالث برصيد 4 نقاط.

موعد مواجهة الهلال ويانج افريكانز في دوري أبطال إفريقيا

من المقرر، أن تقام المواجهة يوم الأحد الموافق 12 يناير 2025، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر وفلسطين، والعاشرة بتوقيت السعودية وقطر، والحادية عشر بتوقيت الإمارات وعمان.

القنوات الناقلة لمواجهة الهلال ويانج افريكانز

يمكنكم مشاهدة المواجهة عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية المشفرة، وهي الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال إفريقيا، لموسم 2024-2025 في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدا على قناة bein sports HD6.