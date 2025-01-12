نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتيجة حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024: موعد الإعلان وطرق معرفة النتيجة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة الإسكان، ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عن اقتراب موعد إعلان نتائج حجز شقق الإسكان الاجتماعي لمحدودي ومتوسطي الدخل، والمقرر أن يتم بعد أسبوعين من انتهاء فترة التقديم المقررة في يوم الأربعاء 15 يناير 2025.

موعد الإعلان عن نتائج حجز شقق الإسكان الاجتماعي

أوضحت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، أنه سيتم الإعلان عن نتائج التقديم بعد أسبوعين من انتهاء التقديم الرسمي.

سيتم تحديد أولويات الحجز بناءً على مجموعة من المعايير التي تشمل نوعية الحالة الاجتماعية للمتقدمين.

كيف يتم تحديد أولويات الحجز؟

المتزوج ويعول. الأرمل/ الأرملة ويعول. المطلق/ المطلقة ويعول. المتزوج ولا يعول. الأعزب (يشمل المطلق أو الأرمل الذي لا يعول).

وفي حالة تساوي عدد الأفراد في الأسرة، تكون الأولوية للأكبر سنًا، كما يتم تحديد الأولوية بناءً على حالة المتقدم واحتياجاته.

طرق معرفة نتيجة تقديم شقق الإسكان الاجتماعي

للحصول على نتيجة حجز شقق الإسكان الاجتماعي، يمكن متابعة النتائج عبر المنصات الرقمية الرسمية، مثل:

الموقع الإلكتروني لصندوق الإسكان الاجتماعي. صفحة فيسبوك الخاصة بالصندوق. منصة الشكاوى والمقترحات. الاتصال بمركز اتصالات خدمة العملاء للصندوق.

تفاصيل الوحدات المطروحة في مشروع الإسكان الاجتماعي

أعلنت وزارة الإسكان عن تفاصيل الوحدات المطروحة في مشروع "سكن لكل المصريين 5"، مع تفاصيل الأسعار وأقساط السداد:

1. الوحدات بسعر 542 ألف جنيه (مساحة 75 مترًا):

تتواجد هذه الوحدات في:

الجيزة (حدائق أكتوبر)

المنوفية (السادات)

المنيا (المنيا الجديدة)

أقساط الوحدات:

الدفعة ربع السنوية للعام الأول: 5 آلاف جنيه.

الدفعة ربع السنوية للعام الثاني: 6 آلاف جنيه.

الدفعة ربع السنوية للعام الثالث: 7 آلاف جنيه.

2. الوحدات بسعر 650 ألف جنيه (مساحة 90 مترًا):

تتواجد هذه الوحدات في:

القاهرة (حدائق العاصمة، 15 مايو)

الجيزة (حدائق أكتوبر، أكتوبر الجديدة)

الشرقية (العاشر من رمضان)

أسوان (أسوان الجديدة)

أقساط الوحدات:

الدفعة ربع السنوية للعام الأول: 7 آلاف جنيه.

الدفعة ربع السنوية للعام الثاني: 8 آلاف جنيه.

الدفعة ربع السنوية للعام الثالث: 9 آلاف جنيه.

3. الوحدات بسعر 700 ألف جنيه (مساحة 90 مترًا):

تتواجد هذه الوحدات في:

الإسكندرية (مدينة برج العرب الجديدة)

أقساط الوحدات:

الدفعة ربع السنوية للعام الأول: 7 آلاف جنيه.

الدفعة ربع السنوية للعام الثاني: 8 آلاف جنيه.

الدفعة ربع السنوية للعام الثالث: 9 آلاف جنيه.

كيفية التقديم لحجز الشقق

من أجل التقديم، يتم رفع الأوراق عبر الموقع الإلكتروني لصندوق الإسكان الاجتماعي، كما يمكن معرفة مزيد من التفاصيل من خلال الرابط المخصص لذلك.