نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على موعد صرف معاشات نقابة المعلمين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت نقابة المعلمين أنه تم صرف معاش شهر يناير 2025 للأعضاء والمتقاعدين والورثة، حيث كان من المقرر صرف المعاشات في 11 يناير 2025، ولكن تم صرف المعاشات وإيداعها في حسابات الأعضاء منذ يومين (أي في بداية يناير).

وأوضح إبراهيم شاهين، وكيل نقابة المعلمين، أن عدد الأعضاء والورثة المستفيدين من معاش نقابة المعلمين بلغ 493،945 عضوًا، وقد تم صرف معاشات في عام 2024 بإجمالي 457 مليونًا و676 ألفًا و126 جنيهًا.

الأوراق المطلوبة للحصول على معاش نقابة المعلمين 2025

لتقديم طلب للحصول على معاش نقابة المعلمين، يجب على المعلم أو المستفيد تقديم الأوراق التالية:

الأوراق المطلوبة من المعلمين:

صورة الكارنيه .

. مفردات المرتب .

. صحيفة أحوال كمبيوتر .

. صورة بطاقة الرقم القومي .

. بيان بخصم الاشتراكات الشهرية .

. أصل إخلاء الطرف معتمد ومختوم .

. في حالة الانقطاع، شهادة تحركات من الجوازات .

. أصل قرار إنهاء الخدمة معتمد ، أو استمارة 6 تأمينات .

، أو . بيان بالإجازات دون مرتب خلال الخدمة والانقطاع عن العمل.

الأوراق المطلوبة في حالة العجز:

بيان معاش حكومي .

. صورة طبق الأصل من قرار اللجنة الخماسية.

معاش نقابة المعلمين للورثة

بالنسبة للورثة، يتم تقديم الأوراق التالية للحصول على معاش نقابة المعلمين: