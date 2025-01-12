نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حالة الطقس اليوم الأحد 12 يناير 2025: برودة شديدة ليلًا وتحذيرات من الشبورة المائية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من انخفاض كبير في درجات الحرارة اليوم الأحد 12 يناير 2025، حيث تسجل بعض المناطق أقل من صفر مئوية خلال الليل والصباح الباكر.

يأتي ذلك بالتزامن مع الليلة الخامسة من شهر طوبة المعروف ببرودته. ونشهد أجواءً معتدلة نهارًا وشديدة البرودة ليلًا، مع ظواهر جوية تستدعي الحذر.

تفاصيل حالة الطقس

نهارًا:

أجواء معتدلة على: القاهرة الكبرى. الوجه البحري. السواحل الشمالية. شمال الصعيد.

مائلة للدفء على: جنوب سيناء. جنوب الصعيد.



ليلًا:

طقس شديد البرودة على معظم الأنحاء.

صقيع متوقع على المزروعات في مناطق وسط سيناء.

تحذيرات الأرصاد الجوية

الشبورة المائية:

تنتشر صباحًا على الطرق الزراعية والسريعة والمناطق القريبة من المسطحات المائية.

توصيات: القيادة بحذر. الالتزام بالسرعات المقررة. تشغيل كشافات الضباب وتجنب القيادة في حالة انعدام الرؤية.



فرص هطول الأمطار:

أمطار خفيفة متوقعة على: السواحل الشمالية الشرقية. شمال الوجه البحري.



نشاط الرياح:

تنشط الرياح أحيانًا على مناطق من أقصى الغرب على فترات متقطعة، ما يزيد الشعور بالبرودة.

حالة البحرين

البحر المتوسط:

الحالة: خفيفة إلى معتدلة.

خفيفة إلى معتدلة. ارتفاع الموج: من 1 إلى 1.5 متر.

من 1 إلى 1.5 متر. الرياح السطحية: جنوبية غربية.

البحر الأحمر:

الحالة: معتدلة.

معتدلة. ارتفاع الموج: من 1.5 إلى 2 متر.

من 1.5 إلى 2 متر. الرياح السطحية: شمالية غربية إلى شمالية شرقية.

بيان بدرجات الحرارة اليوم

المدينة العظمى الصغرى القاهرة 21 12 الإسكندرية 21 10 شرم الشيخ 24 13 أسوان 24 12 كاترين 15 -1 سوهاج 22 08 المنصورة 20 12 دمياط 20 12

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