نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هاتفيا.. وزير الخارجية والهجرة يناقش مع نظيره الجيبوتي العلاقات الثنائية وأمن البحر الأحمر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أجرى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، اتصالًا هاتفيًا، مساء أمس ١١ يناير ٢٠٢٥، مع محمود على يوسف وزير خارجية جيبوتي، حيث تناول الاتصال بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

وأكد الوزير عبد العاطي، على عمق العلاقات التاريخية التي تجمع مصر وجيبوتي، وحرص مصر على تعزيز أطر التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين، مشيرًا إلى الاتصال الهاتفي بين الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والرئيس الجيبوتي إسماعيل عمر جيله، في ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٤، وذلك في إطار الشراكة المميزة التى تجمع مصر وجيبوتى والحرص على دعم التعاون المشترك في مجالات التنمية والتجارة وتحقيق الأمن والاستقرار في منطقة القرن الإفريقي.

كما تناول الاتصال القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها التطورات في القرن الإفريقي، ودعم الصومال والحفاظ على وحدته واستقراره وسلامة أراضيه، فضلًا عن تبادل الرؤى بشأن التوترات في البحر الأحمر وآثارها على الملاحة البحرية والتجارة الدولية.

وأكد الوزيران، على أهمية تكثيف التعاون بين الدول المشاطئة للبحر الأحمر من أجل حماية مصالحها وأمنها القومي والتنسيق لمواجهة التهديدات المُختلفة.

في ختام الاتصال، اتفق الجانبان على مواصلة التنسيق المشترك لتعزيز العلاقات الثنائية، ودعم التعاون في إطار المنظمات الإقليمية والدولية.