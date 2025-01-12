عبير سليمان: تأجير الأرحام يعد من أشكال الاتجار بالبشر

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أحمد جودة - القاهرة - أكدت عبير سليمان، الباحثة في شؤون المرأة، أن تأجير الأرحام يعد من أشكال الاتجار بالبشر، مشيرة إلى أن ذلك يُعتبر تجارة في جزء من جسد المرأة.

وأضافت خلال حوارها مع الإعلامية أميرة همام في برنامج "إنسانيات" على فضائية الشمس، أن معظم الدول تتبنى مواقف مناهضة لكافة أشكال الاتجار بالبشر، بما في ذلك تأجير الأرحام، والذي يعد استغلالًا مرفوضًا للمرأة في كافة الظروف.

تأثير تأجير الأرحام على الأسرة والمجتمع

وحذرت سليمان من أن انتشار فكرة تأجير الأرحام سيؤدي إلى انهيار النسيج الاجتماعي، حيث ستصبح الأم البيولوجية والأم الفعلية في نفس الوقت، مما يؤدي إلى أن الطفل يمكن أن يُنسب إلى أكثر من أم، وهذا يشكل حالة اجتماعية خارجة عن الطبيعة.

وأوضحت أن مثل هذا النموذج الاجتماعي قد يخلق توترًا داخل الأسرة، مما يؤثر على صحة الطفل النفسية والعاطفية.

الاتجار بالبشر والمجتمع

وأوضحت عبير سليمان أن الاتجار بالبشر هو تجارة غير أخلاقية، تفتقر تمامًا إلى الإنسانية.

كما أضافت أن السياحة الإنجابية، وهي ظاهرة انتشرت في أوروبا والغرب، تعد جزءًا من هذه التجارة التي تستغل النساء لتحقيق مكاسب مادية على حساب كرامتهن.

المرأة مكرمة في كل الأمم

وأشارت سليمان إلى أن المرأة مكرمة في كل الأمم، ويجب أن تُعامل بكل احترام، وألا تُستغل بأي شكل كان.