برشلونة وريال مدريد… التشكيل المتوقع

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 12 يناير 2025 10:54 صباحاً - يترقب عشاق الكرة العالمية كلاسيكو السوبر الإسباني بين برشلونة وريال مدريد، اليوم الأحد، الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة.

ومن المتوقع أن يبدأ الفريقان هذه القمة بالتشكيل الآتي…

تشكيل برشلونة المتوقع

حراسة المرمى: تشيزني.

خط الدفاع: كوندي، كوبارسي، إينيجو مارتينيز، بالدي

خط الوسط: كاسادو، بيدري،لامين يامال، جافي، رافينيا

خط الهجوم: روبرت ليفاندوفسكي.

تشكيل ريال مدريد المتوقع

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

خط الدفاع: ميندي، أنطونيو روديجر، أوريلين تشواميني، لوكاس فاسكيز

خط الوسط: إدواردو كامافينجا، جود بيلينجهام، فالفيردي

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور، كيليان مبابي، رودريجو.