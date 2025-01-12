اخبار الخليج / اخبار الإمارات

برشلونة وريال مدريد… التشكيل المتوقع

0 نشر
0 تبليغ

نشكركم على متابعتكم خبر برشلونة وريال مدريد… التشكيل المتوقع على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 12 يناير 2025 10:54 صباحاً - يترقب عشاق الكرة العالمية كلاسيكو السوبر الإسباني بين برشلونة وريال مدريد، اليوم الأحد، الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة.

ومن المتوقع أن يبدأ الفريقان هذه القمة بالتشكيل الآتي…

تشكيل برشلونة المتوقع
حراسة المرمى: تشيزني.
خط الدفاع: كوندي، كوبارسي، إينيجو مارتينيز، بالدي
خط الوسط: كاسادو، بيدري،لامين يامال، جافي، رافينيا
خط الهجوم: روبرت ليفاندوفسكي.

تشكيل ريال مدريد المتوقع
حراسة المرمى: تيبو كورتوا
خط الدفاع: ميندي، أنطونيو روديجر، أوريلين تشواميني، لوكاس فاسكيز
خط الوسط: إدواردو كامافينجا، جود بيلينجهام، فالفيردي
خط الهجوم: فينيسيوس جونيور، كيليان مبابي، رودريجو.

الكلمات الدلائليه
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا