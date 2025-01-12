نشكركم على متابعتكم خبر برشلونة وريال مدريد… التشكيل المتوقع على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في الأحد 12 يناير 2025 10:54 صباحاً - يترقب عشاق الكرة العالمية كلاسيكو السوبر الإسباني بين برشلونة وريال مدريد، اليوم الأحد، الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة.
ومن المتوقع أن يبدأ الفريقان هذه القمة بالتشكيل الآتي…
تشكيل برشلونة المتوقع
حراسة المرمى: تشيزني.
خط الدفاع: كوندي، كوبارسي، إينيجو مارتينيز، بالدي
خط الوسط: كاسادو، بيدري،لامين يامال، جافي، رافينيا
خط الهجوم: روبرت ليفاندوفسكي.
تشكيل ريال مدريد المتوقع
حراسة المرمى: تيبو كورتوا
خط الدفاع: ميندي، أنطونيو روديجر، أوريلين تشواميني، لوكاس فاسكيز
خط الوسط: إدواردو كامافينجا، جود بيلينجهام، فالفيردي
خط الهجوم: فينيسيوس جونيور، كيليان مبابي، رودريجو.