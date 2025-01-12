نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتيجة حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024: تفاصيل وموعد الإعلان وكيفية الاستعلام في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تشهد عملية حجز شقق الإسكان الاجتماعي الجديدة إقبالًا كبيرًا من المواطنين، خاصة مع قرب انتهاء فترة تقديم الأوراق المطلوبة، التي ستنتهي رسميًا يوم الأربعاء 15 يناير 2025.

وفقًا لما أعلنته وزارة الإسكان ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، يتزايد البحث حول نتائج الحجز وأماكن توافر الوحدات السكنية.

موعد الإعلان عن نتيجة حجز شقق الإسكان الاجتماعي

أكدت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أنه سيتم الإعلان عن نتائج التقديم بعد مرور أسبوعين من انتهاء فترة الحجز.

كما سيتم تحديد أولويات الحجز وفقًا لمعايير محددة مثل الحالة الاجتماعية وعدد الأفراد في الأسرة.

كيفية تحديد أولويات الحجز

تُمنح الأولوية في حجز شقق الإسكان الاجتماعي وفقًا للحالات التالية:

الزوج المتزوج ويعول. الأرمل/ الأرملة ويعول. المطلق/ المطلقة ويعول. الزوج المتزوج ولا يعول. الأعزب (ويشمل المطلق أو الأرمل الذي لا يعول).

ويتم تحديد الأولوية وفقًا لعدد أفراد الأسرة، وفي حالة التساوي في العدد تكون الأولوية للأكبر سنًا.

موعد التظلمات واستكمال البيانات

تم تخصيص فترة خاصة لتقديم التظلمات من قبل المتقدمين، كما يمكن للمتقدمين استكمال الأوراق أو البيانات الناقصة لضمان الشفافية والعدالة في عملية التخصيص.

طرق معرفة نتيجة التقديم على شقق سكن لكل المصريين 5

يمكن للمواطنين متابعة حالة طلباتهم من خلال المنصات الرقمية الخاصة بصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، مثل:

صفحة فيسبوك الرسمية.

الموقع الإلكتروني لصندوق الإسكان الاجتماعي.

منصة الشكاوى والمقترحات.

الاتصال بمركز خدمة العملاء للحصول على تفاصيل إضافية.

تفاصيل أقساط شقق الإسكان الاجتماعي

إليك تفاصيل الأقساط لمشروعات سكن لكل المصريين 5:

شقق بسعر 542 ألف جنيه (75 مترًا)

المحافظات : الجيزة (حدائق أكتوبر)، المنوفية (السادات)، المنيا (المنيا الجديدة).

: الجيزة (حدائق أكتوبر)، المنوفية (السادات)، المنيا (المنيا الجديدة). قيمة الدفعة ربع السنوية : العام الأول: 5 آلاف جنيه (4 دفعات). العام الثاني: 6 آلاف جنيه (4 دفعات). العام الثالث: 7 آلاف جنيه (4 دفعات).

: الدفع المقدمة عند التعاقد: 20 ألف جنيه.

شقق بسعر 650 ألف جنيه (90 مترًا)

المحافظات : القاهرة (حدائق العاصمة، 15 مايو)، الجيزة (حدائق أكتوبر، أكتوبر الجديدة)، الشرقية (العاشر من رمضان)، أسوان (أسوان الجديدة).

: القاهرة (حدائق العاصمة، 15 مايو)، الجيزة (حدائق أكتوبر، أكتوبر الجديدة)، الشرقية (العاشر من رمضان)، أسوان (أسوان الجديدة). قيمة الدفعة ربع السنوية : العام الأول: 7 آلاف جنيه (4 دفعات). العام الثاني: 8 آلاف جنيه (4 دفعات). العام الثالث: 9 آلاف جنيه (4 دفعات).

: الدفع المقدمة عند التعاقد: 20% من السعر.

شقق بسعر 700 ألف جنيه (90 مترًا)

المحافظة : الإسكندرية (برج العرب الجديدة).

: الإسكندرية (برج العرب الجديدة). قيمة الدفعة ربع السنوية : العام الأول: 7 آلاف جنيه (4 دفعات). العام الثاني: 8 آلاف جنيه (4 دفعات). العام الثالث: 9 آلاف جنيه (4 دفعات).

: الدفع المقدمة عند التعاقد: 20% من السعر.

كيفية التقديم لحجز شقق الإسكان الاجتماعي

يتم رفع الأوراق المطلوبة عبر الموقع الإلكتروني لصندوق الإسكان الاجتماعي، حيث يمكن للمواطنين إتمام عملية التقديم إلكترونيًا.

رابط التقديم لحجز شقق الإسكان الاجتماعي

للتقديم على شقق الإسكان الاجتماعي، يمكنك زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.