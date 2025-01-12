نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أخر موعد لتقديم وظائف هيئة النظافة بالقاهرة 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة عن حاجتها لشغل عدة وظائف في إطار خطة تطوير الأداء وتحقيق أهدافها الاستراتيجية.

تشمل الوظائف عدة مناصب إدارية وفنية تتطلب خبرات مختلفة على مستوى الأحياء والقاهرة.

موعد التقديم على وظائف هيئة النظافة بالقاهرة 2025

يمكن التقديم لهذه الوظائف عبر بوابة الوظائف الحكومية، وذلك من 29 ديسمبر 2024 حتى 28 يناير 2025.

الوظائف المتاحة في هيئة النظافة بالقاهرة:

مدير عام فرع هيئة بالأحياء. رئيس الإدارة المركزية للكهرباء. مدير عام الإدارة العامة للجراجات. مدير عام الإدارة العامة للورش الإنتاجية. مدير عام الإدارة العامة للإنقاذ والطوارئ. مدير عام الإدارة العامة للحملة الميكانيكية. رئيس الإدارة المركزية لشؤون النظافة العامة. رئيس الإدارة المركزية للشؤون المالية والإدارية والموارد البشرية.

المهام الوظيفية المطلوبة لشغل وظائف هيئة النظافة بالقاهرة

المشاركة في وضع الخطة الاستراتيجية للهيئة.

للهيئة. إعداد الخطة السنوية للإدارة العامة وتحديد الأهداف التنفيذية.

للإدارة العامة وتحديد الأهداف التنفيذية. الاجتماع مع المرؤوسين لوضع معدلات الأداء السنوية.

المهارات الفنية المطلوبة:

مهارات اتصال فعّالة .

. القدرة على القيادة والتوجيه وإدارة فرق العمل.

وإدارة فرق العمل. حل المشكلات واتخاذ القرارات المناسبة.

المناسبة. التخطيط ووضع برامج تفصيلية لتحقيق الأهداف ومتابعة تنفيذها.

سنوات الخبرة المطلوبة:

من داخل الجهاز الإداري للدولة : يجب قضاء سنة على الأقل في وظيفة من المستوى الوظيفي الأول (أ).

: يجب قضاء في وظيفة من المستوى الوظيفي الأول (أ). من خارج الجهاز الإداري للدولة: يجب أن تكون الخبرة الكلية لا تقل عن 17 عامًا في المجال المطلوب.

شروط التقديم على وظائف هيئة النظافة بالقاهرة 2025:

الحصول على مؤهل عالٍ يتناسب مع طبيعة العمل.

الأوراق المطلوبة للتقديم على وظائف هيئة النظافة بالقاهرة 2025