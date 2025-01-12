نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استكمال اختبارات صفوف النقل بالفصل الدارسي الأول لليوم الثاني على التوالي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تستكمل المدارس الابتدائية والاعدادية والثانوية، اختبارات الفصل الدراسي الأول لطلاب صفوف النقل على مستوى الجمهورية، لليوم الثاني على التوالي.

ويؤدى طلاب صفوف النقل امتحان المواد الدراسية الأساسية حسب الجداول والمواعيد التى أعلنتها المديريات والإدارات التعليمية خلال الفترة الماضية.

وفي ذات السياق، وجهت المديريات التعليمية المدارس بضبط لجان الامتحانات لعقد امتحانات آمنة مع أهمية توفير الهدوء للطلاب داخل الفصول الامتحانية حتى يتمكنوا من أداء الاختبارات دون توتر أو قلق مع تطبيق الإجراءات القانونية ضد حالات تأجيل الامتحانات لمن يتوافر لديه عذر قانونى مثل المرض، أو حال تعذر وصول للطالب إلى لجنة الامتحان فى التوقيت المحدد.

بينما يؤدون طلاب الشهادة الاعدادية اختبارات الفصل الدراسي الأول، الأسبوع المقبل، حيث جاء جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي بالقاهرة، كالتالي:

السبت 18 يناير: اللغة الأجنبية + الهندسة

الاثنين 20 يناير: اللغة العربية والخط والإملاء + التربية الدينية

الثلاثاء 21 يناير: الجبر والاحصاء + التربية الفنية

الأربعاء 22 يناير: العلوم + الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات

الخميس 23 يناير: الدراسات الاجتماعية

بينما جاء جدول امتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة، كالتالي:

السبت 18 يناير: اللغة العربية والخط + التربية الدينية

الاثنين 20 يناير 2025: الجبر والاحصاء + الهندسة

الثلاثاء 21 يناير: اللغة الأجنبية + الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات

الأربعاء 22 يناير: العلوم + التربية الفنية

ويختتم الخميس 23 يناير: الدراسات الاجتماعية + التربية الرياضية