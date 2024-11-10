هل يعود سيرجيو راموس إلى ريال مدريد لتعويض ميليتاو؟

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 10 نوفمبر 2024 01:00 مساءً - كشف تقرير صحفي، عن إمكانية عودة الإسباني، سيرجيو راموس، لصفوف ريال مدريد، خلال الفترة المقبلة، لتعويض إيدير ميليتاو.

ميليتاو تعرض للإصابة أثناء مشاركته مع الميرنجي في لقاء أوساسونا، وتم تشخيص الإصابة بقطع في الرباط الصليبي، مما يعني غيابه لفترة طويلة (تصل لأكثر من 10 أشهر).

وظهرت شائعات تم تداولها حول إمكانية عودة راموس، لكونه لا يرتبط حالياً مع أي نادٍ، منذ رحيله عن إشبيلية، الصيف الماضي.

ولكن صحيفة “ماركا” الإسبانية، أفادت بأن عودة راموس ليست مطروحة على طاولة ريال مدريد، خلال الفترة المقبلة.

وأفادت الصحيفة، بأن علاقة راموس غير الجيدة برئيس النادي، فلورنتينو بيريز، وإدارة ريال مدريد تجعل عودته للفريق مستحيلة في هذا التوقيت.

جدير بالذكر، أن راموس رحل عن ريال مدريد، صيف 2021، بعد نهاية عقده وعدم الاتفاق على التجديد، بسبب الخلاف حول مدة العقد والراتب السنوي، لينتقل بعدها لصفوف باريس سان جيرمان.