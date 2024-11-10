مايا دياب تنهار وتوجه رسالة مؤثرة إلى لبنان: “أنت وجعي”

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 10 نوفمبر 2024 11:57 صباحاً - متابعة بتول ضوا

أثارت الفنانة اللبنانية مايا دياب موجة من التعاطف والأسى بعد أن نشرت رسالة مؤثرة عبر حسابها على إنستقرام، عبرت فيها عن حزنها الشديد على الأوضاع المأساوية التي يعيشها لبنان. جاءت هذه الرسالة بعد فترة قصيرة من ظهورها في حفل زفاف في مصر برفقة الفنانة دينا الشربيني، مما زاد من قوة تأثير كلماتها.

في رسالتها، عبّرت مايا دياب عن عجزها عن النوم أو الهدوء بسبب الوجع الذي تشعر به تجاه وطنها، مؤكدة على عمق حبها لبلدها وحرصها على الوقوف إلى جانبه في هذه الظروف الصعبة. وقد وصفت لبنان بأنه “وجعها” و”راحتها” في آن واحد، معبرة عن ندمها على عدم تقدير النعم التي كانت تتمتع بها في السابق.

أثارت رسالة مايا دياب تفاعلاً كبيراً على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث عبّر العديد من المتابعين عن تضامنهم معها وأشادوا بصدق مشاعرها. كما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي رسالتها على نطاق واسع، مما زاد من انتشارها وتأثيرها.