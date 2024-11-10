طريقة تحضير تارت التوت على الأصول

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 10 نوفمبر 2024 10:59 صباحاً - مقدمة عن حلاوة تارت التوت

تعتبر التارت واحدة من أشهر أنواع الحلويات التي يحبها الجميع، سواءً كانو كبارًا أو صغارًا. ومن بين أنواع التارت المختلفة، تارت التوت يحتل مكانة خاصة بفضل نكهته المميزة التي تجمع بين الحلوى المنعشة ونكهة التوت الشهية. في هذا المقال، سوف نستعرض المكونات وطريقة التحضير خطوة بخطوة للحصول على تارت توت مثالي مثل الذي تجده في أشهر محال الحلويات.

المكونات الضرورية

لتحضير العجينة

كوب وربع من الدقيق

2/3 كوب من الزبدة الباردة، مقطعة إلى مكعبات

نصف كوب من السكر البودرة

صفار بيضة واحدة

رشة ملح

ملعقة صغيرة من الفانيليا

لتحضير الحشوة

2 كوب من التوت الطازج

نصف كوب من السكر

2 ملعقة كبيرة من نشا الذرة

ملعقة كبيرة من عصير الليمون

نصف كوب من الماء

خطوات التحضير

تحضير العجينة

في وعاء كبير، اخلطي الدقيق مع السكر والملح حتى تتجانس المكونات الجافة. أضيفي الزبدة إلى الخليط واستخدمي أطراف أصابعك لفرك الخليط حتى يصبح شبيه بالرمل. أضيفي صفار البيض والفانيليا إلى الخليط واستمر بفرك المكونات حتى تتكون عجينة متماسكة. لُفّي العجينة في ورق بلاستيكي وضعيها في الثلاجة لمدة لا تقل عن 30 دقيقة.

تحضير حشوة التوت

ضعي التوت والسكر ونشا الذرة وعصير الليمون والماء في قدر على نار متوسطة. حركي المكونات باستمرار حتى يذوب السكر ويبدأ الخليط في الغليان ويتكاثف. ارفعي الخليط عن النار واتركيه ليبرد تمامًا.

التجميع والخبز

سخني الفرن مسبقاً على درجة حرارة 180 درجة مئوية. افردي العجينة على سطح مرشوش بالدقيق، ثم انقليها إلى قالب التارت. صبي حشوة التوت فوق العجينة بشكل متساوٍ. أدخلي التارت إلى الفرن واخبزيه لمدة 25-30 دقيقة أو حتى يصبح سطح التارت ذهبي اللون. ارفعي التارت من الفرن واتركيه ليبرد تمامًا قبل تقطيعه وتقديمه.

نصائح للحصول على تارت مثالي

يمكنك استخدام التوت المختلط أو الأسود أو الأحمر حسب رغبتك.

ضعي القليل من السكر البودرة فوق التارت بعد التبريد لتعزيز المذاق الحلو.

للحصول على نكهة أكثر تميزًا، يمكن إضافة قليل من بشر قشر الليمون إلى حشوة التوت.

في الختام، يُعتبر تارت التوت خيارًا مثاليًا لتقديمه في المناسبات الخاصة أو كحلوى لتناولها مع العائلة والأصدقاء. استمتعي بتحضيرها وتذوق نكهتها الغنية التي لا تُقاوم.