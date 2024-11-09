ما تأثير العمل على الأجهزة الإلكترونية على العيون؟

بسام محمد - أبوظبي في السبت 9 نوفمبر 2024 10:58 مساءً - مقدمة

في عصرنا الرقمي الحديث، أصبحت الأجهزة الإلكترونية جزءًا لا يتجزأ من حياتنا اليومية. يستخدم الكثير منا الحواسيب والهواتف الذكية والأجهزة اللوحية لفترات طويلة من الزمن، سواء كان ذلك للعمل أو التواصل الاجتماعي أو الترفيه. لكن هل فكرنا في تأثير هذه العادة على صحة عيوننا؟

التعب الرقمي للعين

يُعرف التعب الناتج عن استخدام الشاشات الإلكترونية المستمر بـ “التعب الرقمي للعين”، وهو حالة متزايدة بين الأفراد الذين يقضون ساعات طويلة أمام الأجهزة. تشمل أعراض هذا التعب:

جفاف العين

الإجهاد البصري

احمرار وحكة في العين

صداع

رؤية مشوشة

أسباب التعب الرقمي للعين

التركيز المستمر

عندما ننظر إلى الشاشات لفترات طويلة، يتعين على أعيننا التركيز بشكل مستمر، مما يؤدي إلى إرهاق العضلات البصرية.

الإضاءة الاصطناعية

النظر إلى الشاشات في ظروف إضاءة غير ملائمة يمكن أن يزيد من إجهاد العين. الإضاءة الخافتة أو الساطعة بشكل مفرط يمكن أن تتسبب في إرهاق بصري.

قلة رمش العين

نحن نميل إلى الرمش أقل عند التركيز على الشاشات، وهذا يمكن أن يؤدي إلى جفاف العين لأن الرمش يساعد في توزيع دموع العين بشكل متساوٍ.

كيف نقلل من التأثير السلبي على عيوننا؟

اتباع قاعدة 20-20-20

كل 20 دقيقة، يُفضل أخذ استراحة لمدة 20 ثانية للنظر إلى شيء يبعد حوالي 20 قدمًا. هذا يساعد في تخفيف الضغط على العينين.

ضبط إعدادات الشاشة

التأكد من ضبط سطوع الشاشة وتباينها ليلائم البيئة المحيطة يمكن أن يقلل من الإجهاض البصري.

استخدام الدموع الاصطناعية

للتخفيف من الجفاف، يُمكن استخدام قطرات الدموع الاصطناعية للحفاظ على ترطيب العين.

ختامًا

الاهتمام بصحة أعيننا أمر ضروري لنستمر في استمتاعنا واستخدامنا للأجهزة الإلكترونية بدون تأثيرات سلبية على المدى الطويل. من خلال اتباع الإرشادات البسيطة، يمكننا حماية أعيننا والحفاظ على أدائها الجيد في العالم الرقمي. إذا كنت تشعر بأي من الأعراض المذكورة بانتظام، لا تتردد في استشارة أخصائي العيون للحصول على المشورة المناسبة.