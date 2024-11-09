الدوري السعودي .. التعاون يحقق فوزاً صعباً على الأخدود

بسام محمد - أبوظبي في السبت 9 نوفمبر 2024 08:56 مساءً - حقق التعاون فوزاً صعباً على الأخدود، بهدف نظيف، مساء اليوم، ضمن الجولة العاشرة من دوري روشن السعودي للمحترفين.

هدف المباراة الوحيد حمل توقيع موسى بارو عند الدقيقة 90+3.

بهذه النتيجة، رفع التعاون رصيده إلى 15 نقطة في المركز السابع، وتجمد رصيد الأخدود عند 8 نقاط في المركز 14.

وفي وقت سابق من اليوم، كان الخليج قد تغلب على الفتح بنتيجة 2-1، وفاز ضمك على الوحدة بنتيجة 3-2.