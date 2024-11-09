بيلينجهام: لعبنا مباراة متكاملة .. وسأفعل أي شيء من أجل ريال مدريد

بسام محمد - أبوظبي في السبت 9 نوفمبر 2024 06:56 مساءً - أكد جود بيلينجهام، نجم ريال مدريد، أن فريقه قدم أفضل مباراة له خلال الموسم الحالي، بعد الفوز على أوساسونا بنتيجة 4-0.

وتمكن بيلينجهام من تسجيل هدف فريقه الثانية، بعد أن استغل تمريرة المدافع الشاب، راؤول أسينسيو، ليسجل أول أهدافه هذا الموسم بمختلف المسابقات.

وقال النجم الإنكليزي في تصريحات عقب المباراة: “أعتقد أنها كانت المباراة الأكثر إكتمالاً لنا، الضغط العالي، خلقنا فرصاً للتسجيل. بدأ كل شيء بالطريقة التي بدأنا بها المباراة، كنا أقوياء وحافظنا على هذا النحو طوال المباراة”.

وأضاف: “لقد قدمت مباراة كما أفعل دائماً، لكن هذه المرة سجلت، الضجة حدثت لأنني سجلت الكثير من الأهداف في الموسم الماضي، تغير دوري هذا العام إلى مناطق أخرى في الملعب، سأفعل أي شيء من أجل فريقي.. هدفي هو مساعدة الفريق بأي شكل”.

وأكمل: “من المستحيل وصف الشعور عندما يصفق جمهور سانتياغو برنابيو لك، أشعر بأنني الشخص الأكثر امتيازاً في العالم، حتى في اللحظات السيئة أشعر بالفخر لوجودي هنا”.

وعن فينيسيوس جونيور، أكد: “أعتقد أن الأسابيع القليلة الماضية كانت صعبة على الجميع ولكن أعلم أنه بالنسبة لفيني أيضاً. أنا على علاقة جيدة معه داخل الملعب وخارج الملعب.أشعر بالفخر من فيني بسبب سلوكه على أرض الملعب، إنه قائد بالنسبة لنا ونحن نتطلع إليه وعندما يلعب بهذه الطريقة لا يمكن إيقافه”.

وعن ‏الإصابات، أتم: “نحن عائلة كبيرة وعندما يصاب شخص ما يكون الأمر صعباً للغاية ولكنه سيعود أقوى من أي وقت مضى”