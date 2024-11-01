النتوءات حول العين: هل هي مجرد مشكلة تجميلية أم نذير خطر لأمراض القلب؟

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 1 نوفمبر 2024 04:54 مساءً - هل لاحظت وجود نتوءات صفراء أو بنية حول عينيك؟ قد تكون هذه النتوءات، المعروفة طبياً باسم الزانثلازما، أكثر من مجرد مشكلة تجميلية. ففي الواقع، قد تكون هذه الرواسب الدهنية علامة على ارتفاع مستويات الكوليسترول في الدم، مما يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب.

ما هي الزانثلازما؟

الزانثلازما هي رواسب دهنية تظهر على الجفون أو حولها، وغالبًا ما تكون صفراء أو بنية اللون. تتكون هذه الرواسب من الكوليسترول الزائد الذي يتراكم تحت الجلد. على الرغم من أنها غير مؤلمة ولا تسبب أي أعراض مزعجة، إلا أنها قد تكون مؤشراً على وجود مشكلة صحية أكبر.

الارتباط بين الزانثلازما وأمراض القلب:

تشير العديد من الدراسات إلى وجود ارتباط قوي بين الزانثلازما وارتفاع مستويات الكوليسترول في الدم. عندما تكون مستويات الكوليسترول مرتفعة، تبدأ الدهون في التراكم في الشرايين، مما يؤدي إلى تصلب الشرايين وزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب مثل النوبات القلبية والسكتات الدماغية.

أسباب ظهور الزانثلازما:

ارتفاع الكوليسترول: هو السبب الرئيسي لظهور الزانثلازما.

فرط شحميات الدم: وهي حالة تتميز بارتفاع مستويات الدهون في الدم.

مرض السكري: يمكن أن يؤدي مرض السكري غير المنضبط إلى ارتفاع مستويات الدهون في الدم.

قصور الغدة الدرقية: يمكن أن يؤدي قصور الغدة الدرقية إلى زيادة مستويات الكوليسترول.

كيف تؤثر الزانثلازما على صحتك؟

الزانثلازما بحد ذاتها ليست خطيرة، ولكنها تعتبر علامة تحذيرية تدل على وجود مشكلة صحية كامنة. إذا لاحظت وجود هذه النتوءات، فمن المهم استشارة الطبيب لإجراء الفحوصات اللازمة وتحديد مستوى الكوليسترول في الدم.

العلاج والوقاية:

خفض مستوى الكوليسترول: يمكن خفض مستوى الكوليسترول من خلال اتباع نظام غذائي صحي، وممارسة الرياضة بانتظام، وتناول الأدوية التي يصفها الطبيب.

إزالة الزانثلازما: يمكن إزالة الزانثلازما لأسباب تجميلية باستخدام الليزر أو الجراحة، ولكنها ستعود للظهور مرة أخرى إذا لم يتم معالجة السبب الرئيسي وهو ارتفاع الكوليسترول.

هذا والزانثلازما قد تبدو كمشكلة تجميلية بسيطة، ولكنها في الواقع قد تكون علامة على وجود مشكلة صحية خطيرة. إذا لاحظت وجود هذه النتوءات، فمن المهم استشارة الطبيب لإجراء الفحوصات اللازمة وتحديد خطة العلاج المناسبة.