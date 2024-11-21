مأكولات ابتعدي عنها في فترة إنقاص الوزن.. الأطعمة المقلية أبرزها

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 21 نوفمبر 2024 04:54 صباحاً - تعتبر التغذية السليمة هي حجر الأساس لإنقاص الوزن والحفاظ على صحة جيدة. هناك بعض الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من السعرات الحرارية والدهون المشبعة والسكر المضاف، والتي يجب الحد منها أو تجنبها تمامًا خلال فترة الرجيم.

قائمة المأكولات التي يُفضل الابتعاد عنها عند إنقاص الوزن

المشروبات الغازية والعصائر المحلاة: تحتوي على كميات عالية من السكر والسعرات الحرارية الفارغة.

الوجبات السريعة: غالبًا ما تحتوي على سعرات حرارية مرتفعة ودهون غير صحية وملح.

الأطعمة المقلية: مثل البطاطس المقلية والدجاج المقلي، فهي غنية بالدهون والسعرات الحرارية.

الحلويات والمخبوزات: مثل الكعك، البسكويت، والحلويات، حيث تحتوي على كميات كبيرة من السكر والدقيق الأبيض.

الخبز الأبيض والمعكرونة: تحتوي على الكربوهيدرات المكررة التي يمكن أن تؤدي إلى زيادة الوزن. يفضل استبدالها بالحبوب الكاملة.

اللحوم المعالجة: مثل النقانق واللحم المقدد، تحتوي على نسب عالية من الدهون والملح.

المنتجات الخالية من الدهون: قد تحتوي على سكريات مضافة لتعويض الطعم، لذا تحقق من المكونات.

الأطعمة التي تحتوي على زيوت مهدرجة: مثل بعض أنواع المارجرين والوجبات السريعة، يمكن أن تكون مضرة للصحة.

البرتقال أو الموز المجفف: غالبًا ما تحتوي على سكريات مضافة وتكون سعراتها الحرارية عالية.

الأطعمة المصنعة: عادةً ما تحتوي على مكونات غير صحية ومواد حافظة.

نصائح إضافية:

احرصي على تناول الأطعمة الطبيعية مثل الفواكه والخضروات، البروتينات الخالية من الدهون، والحبوب الكاملة.

شجعي نفسك على قراءة ملصقات الأغذية لفهم محتوى السعرات الحرارية والمكونات.

تناولي الوجبات الصغيرة والمتوازنة لتجنب الشعور بالجوع.

بتجنب هذه الأطعمة والتركيز على الخيارات الصحية، يمكنك دعم جهودك في إنقاص الوزن بطريقة فعالة.