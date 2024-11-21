الدوري البرازيلي: إنترناسيونال في ضيافة فاسكو دي جاما

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 21 نوفمبر 2024 07:00 صباحاً - خاص- دوت الخليج

يلتقي فجر غد الجمعة، الساعة 02:00 بتوقيت مكة المكرمة، فريقا فاسكو دي جاما وإنترناسيونال، ضمن منافسات المرحلة الرابعة والثلاثين من الدوري البرازيلي بكرة القدم.

يتواجد فريق فاسكو دي جاما قبل هذه المباراة في المركز الحادي عشر بـ 43 نقطة، فيما يتواجد فريق إنترناسيونال في المركز الخامس بـ 59 نقطة.

ويتصدر فريق بالميراس ترتيب فرق الدوري البرازيلي بـ 64 نقطة، يليه بوتافوغو بنفس الرصيد من النقاط، وفورتاليزا بـ 63 نقطة، فلامينغو بـ 62 نقطة.