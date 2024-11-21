الدوري الأرجنتيني (23): باراكاس يلاقي بيلجرانو

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 21 نوفمبر 2024 07:00 صباحاً - خاص- دوت الخليج

تستكمل اليوم، الأربعاء، وفجر غد الجمعة، مباريات الجولة الثالثة والعشرين من الدوري الأرجنتيني بكرة القدم، فيلعب اليوم باراكاس سنترال مع بيلجرانو الساعة 23:00 بتوقيت مكة المكرمة.

وتستكمل فجر الجمعة مباريات هذه الجولة فيلتقي إنديبندينتي مع جيمناسيا لابلاتا الساعة 01:15، وتاليريس كوردوبا مع سارمينتو بنفس التوقيت، وانديبندينتي ريفاديفا مع ريفر بليت الساعة 03:30.

ويتصدر فيليز سارسفيلد ترتيب فرق الدوري الأرجنتيني بـ 44 نقطة، يليه هوراكان بـ 42 نقطة، وراسينغ كلوب بـ 40 نقطة.