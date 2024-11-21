حيل وعلاجات منزلية لإعادة الحيوية للشعر التالف

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 21 نوفمبر 2024 01:58 صباحاً - يعاني الكثيرون من مشكلة الشعر التالف، وهناك العديد من العوامل التي تساهم في ذلك مثل: الاستخدام المتكرر لأجهزة التصفيف بالحرارة، الصبغات الكيميائية، التعرض لأشعة الشمس الضارة، والتغذية غير المتوازنة، ولكن لا تقلقي، هناك العديد من العلاجات المنزلية الطبيعية التي يمكن أن تساعدكِ في استعادة حيوية شعركِ وتقويته.

إليك بعض الحيل والعلاجات المنزلية التي يمكن أن تساعد في إعادة الحيوية للشعر التالف:

زيت جوز الهند: دلكي فروة الرأس والشعر بزيت جوز الهند الدافئ، واتركيه لمدة ساعتين أو طوال الليل قبل غسل الشعر. يساعد على ترطيب الشعر وتقويته.

الأفوكادو: اهرسي ثمرة أفوكادو ناضجة واخلطيها مع ملعقة من زيت الزيتون. ضعيها على الشعر لمدة 30 دقيقة ثم اشطفيها جيدًا. الأفوكادو غني بالدهون الصحية والفيتامينات.

عسل النحل: امزجي ملعقتين من العسل مع ملعقة من زيت الزيتون أو زيت جوز الهند. ضعي المزيج على الشعر لمدة 30 دقيقة ثم اغسليه. العسل يرطب الشعر ويمنحه لمعانًا.

الزبادي: استخدمي الزبادي كقناع للشعر، ضعيه على الشعر لمدة 30-60 دقيقة ثم اشطفيه. الزبادي يحتوي على بروتينات تساعد في تقوية الشعر.

بياض البيض: استخدمي بياض بيضة واحدة واخفقيه جيدًا ثم ضعيه على الشعر لمدة 20 دقيقة. يساعد البروتين الموجود في البيض على تقوية الشعر.

ماء الأرز: انقعي الأرز في الماء لمدة 30 دقيقة ثم صفيه واستخدمي الماء لشطف الشعر بعد الغسيل. ماء الأرز يمكن أن يعزز نمو الشعر ويمنحك لمعانًا.

زيت الزيتون: استخدمي زيت الزيتون كمرطب. دلكي الشعر وفروة الرأس به واتركيه لمدة ساعة قبل غسله. يحافظ زيت الزيتون على رطوبة الشعر.

شاي الأعشاب: استخدمي شاي الأعشاب، مثل شاي البابونج أو المريمية، لشطف الشعر بعد الغسل. يمكن أن يساعد في تحسين صحة الشعر ولونه.

تقليل استخدام الحرارة: حاولي تقليل استخدام أدوات تصفيف الشعر الساخنة مثل السشوار والمكواة، حيث تؤدي الحرارة الزائدة إلى تلف الشعر.

تغذية متوازنة: تأكدي من تناول غذاء متوازن يحتوي على الفيتامينات والمعادن الضرورية، مثل فيتامين A وE والأحماض الدهنية الأوميغا-3.

نصائح إضافية:

قومي بقص أطراف الشعر بانتظام للتخلص من الأطراف التالفة.

استخدمي منتجات خالية من sulfates والكيماويات القاسية.

احرصي على شرب كمية كافية من الماء للحفاظ على رطوبة الجسم والشعر.

بتطبيق هذه العلاجات والحيل، يمكنك إعادة الحيوية لشعرك التالف وتحسين مظهره وصحته.