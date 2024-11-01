سر العلكة في أداء الرياضيين: لماذا يمضغونها أثناء اللعب؟

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 1 نوفمبر 2024 08:52 صباحاً - متابعة بتول ضوا

هل لاحظت يومًا أن العديد من الرياضيين المحترفين يمضغون العلكة أثناء المباريات والتدريبات؟ قد يبدو هذا الأمر بسيطًا، لكن هناك أسباب علمية وراء هذه العادة المنتشرة. دعنا نستكشف سويًا لماذا يعتبر مضغ العلكة جزءًا لا يتجزأ من روتين العديد من الرياضيين.

تنشيط الدماغ: تؤدي حركة الفك المستمرة أثناء مضغ العلكة إلى إرسال إشارات عصبية إلى الدماغ، مما يحفز نشاطه ويزيد من اليقظة والتركيز.

زيادة تدفق الدم: يساهم مضغ العلكة في زيادة تدفق الدم إلى الدماغ، مما يعزز وظائفه الإدراكية.

إطلاق السيروتونين: يرتبط مضغ العلكة بإطلاق هرمون السيروتونين، المعروف بهدوئه ومزاجه الجيد، مما يساعد على تقليل التوتر والقلق.

تحسين المزاج: يساهم مضغ العلكة في تحسين المزاج وتعزيز الشعور بالاسترخاء، مما يساعد الرياضيين على التعامل مع ضغوط المنافسة.

تحفيز الغدد اللعابية: يحفز مضغ العلكة الغدد اللعابية، مما يزيد من إنتاج اللعاب الذي يحتوي على إنزيمات تساعد على الهضم وتحسين عملية الأيض.

زيادة الوعي: يزيد مضغ العلكة من الوعي الحسي، مما يساعد الرياضيين على الشعور بجسمهم بشكل أفضل والتحكم فيه.

زيادة إفراز اللعاب: يحمي اللعاب الأسنان من التسوس عن طريق تقليل الحموضة في الفم.

تنظيف الفم: يساعد مضغ العلكة على إزالة بقايا الطعام العالقة بين الأسنان.

التركيز: تفضل بعض الرياضيين نكهات النعناع أو المنثول لتعزيز الشعور بالانتعاش والتركيز.

التحفيز: قد يفضل البعض نكهات الحمضيات أو الفواكه للحصول على دفعة من الطاقة.