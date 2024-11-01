عمرو دياب يوقع مع سوني ميوزيك: فصل جديد في مسيرة الهضبة نحو العالمية

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 1 نوفمبر 2024 10:54 صباحاً - متابعة بتول ضوا

في خطوةٍ تاريخيةٍ في عالم الموسيقى العربية، أعلن النجم الكبير عمرو دياب عن توقيعه عقداً حصرياً مع شركة سوني ميوزيك إنترتينمنت الشرق الأوسط. هذه الشراكة الاستراتيجية تفتح آفاقاً جديدة لمسيرة “الهضبة” الفنية، وتعد نقلة نوعية في صناعة الموسيقى في المنطقة.

شراكة واعدة:

يهدف هذا التعاون إلى تسليط الضوء على أعمال عمرو دياب الفنية وتقديمها لجمهور عالمي أوسع. فبفضل شبكة سوني ميوزيك الواسعة، ستحظى ألبومات عمرو الجديدة بتوزيع عالمي، مما سيعزز مكانته كأحد أهم الفنانين العرب على الساحة الموسيقية الدولية

من المتوقع أن يشهد هذا التعاون إطلاق العديد من المشاريع الفنية المبتكرة التي ستجمع بين الأصالة والمعاصرة. كما ستعمل الشراكة على تعزيز مكانة الموسيقى العربية على الساحة العالمية، وستفتح الباب أمام تعاونات جديدة بين الفنانين العرب والعالميين.