العالم اليوم - أميركا تطالب لبنان بإعلان وقف إطلاق النار "من طرف واحد"

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 1 نوفمبر 2024 11:25 صباحاً - قال مصدر سياسي لبناني كبير ودبلوماسي رفيع المستوى لـ"رويترز"، إن الولايات المتحدة طالبت لبنان بإعلان وقف إطلاق النار "من طرف واحد" مع إسرائيل.

وأوضح المصدران أن "المبعوث الأميركي إلى لبنان آموس هوكستين طلب من لبنان هذا الأسبوع إعلان وقف إطلاق النار من طرف واحد مع إسرائيل"، في إطار الجهود الرامية لدفع المفاوضات التي تهدف إلى حل الصراع المستمر منذ أكثر من عام.

وأضافا إن هوكستين نقل المقترح لرئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي.

وفي حديثه لـ"دوت الخليج" تعليقا على ما كشفته "رويترز"، قال مصدر لبناني إن الطلب الأميركي "غير منطقي وغير واقعي"، مشيرا إلى أن "قبول لبنان به يعتبر استسلاما".