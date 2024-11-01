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أحمد جودة - القاهرة - واصل فيورنتينا عزف نغمة الانتصارات في (السيري آ) بفوزه الصعب خارج قواعده على جنوى (1-0) اليوم الخميس من الجولة الـ10 بالدوري الإيطالي، ليعزز تواجده في المربع الذهبي.

فيورنتينا يعزز موقعه في المربع الذهبي بالدوري الإيطالي

ويدين "الفيولا" بالفضل في الفوز الذي تحقق على ملعب (لويجي فيراريس) للدولي الألماني روبين جوسينس الذي تكفل بتسجيل الهدف الوحيد في الدقيقة 72.

ويعد هذا هو الانتصار الرابع تواليًا لفيورنتينا، الخامس هذا الموسم، ليستمر في رفع راية "اللاخسارة" للجولة السادسة على التوالي، وتحديدًا منذ مباراة أتالانتا (2-3) في الجولة الرابعة بداية الشهر الماضي.

ورفع فيورنتينا رصيده إلى 19 نقطة في المركز الرابع، بفارق الأهداف خلف أتالانتا.

بينما لم يتذوق جنوى طعم الانتصار للمباراة الثامنة على التوالي، عندما فاز على مونزا بهدف نظيف في الجولة الثانية، في أغسطس (آب) الماضي.

وتكبد الفريق خسارته الثانية تواليًا، السادسة هذا الموسم، ليقبع في قاع الجدول بـ6 نقاط.