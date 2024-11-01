نعرض لكم الان تفاصيل خبر ميرسك تستبعد عودة الإبحار عبر قناة السويس حتى 2025 من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الجمعة 1 نوفمبر 2024 11:11 صباحاً - سي إن بي سي_ استبعدت شركة ميرسك للشحن البحري عودة الإبحار في قناة السويس حتى العام 2025، في ظل التهديدات المرتبطة بالهجمات على السفن في البحر الأحمر.

في الوقت نفسه، توقعت الشركة استمرار ارتفاع الطلب على شحن البضائع في العالم خلال الأشهر المقبلة، بحسب وكالة .

وتشن جماعة الحوثيين في اليمن هجمات على السفن التي تمر في البحر الأحمر، منذ اندلاع الحرب في غزة في السابع من أكتوبر 2023، مما دفع شركات الشحن لتغيير مساراتها من أجل توصيل البضائع لكن ذلك أسفر عن فترات أطول وتكلفة أعلى للشحن، وازدحام بعض الموانئ في آسيا وأوروبا.

وقال فينسنت كليرك، الرئيس التنفيذي لشركة Maersk، للصحفيين: “لا توجد أي مؤشرات على خفض التصعيد، وذهاب سفننا أو أفرادنا إلى هناك ليس فيه أمان… توقعاتنا في هذه المرحلة أن هذا سيتواصل حتى العام 2025”.

ارتفاع الطلب على الشحن

رغم تداعيات الصراع الجيوسياسي في الشرق الأوسط على أعمال الشحن حول العالم، ذكرت ميرسك أن هناك زيادة في الطلب على الشحن في الربع الثالث بفضل الصادرات الصينية وجنوب شرق آسيا.

وأضافت الشركة أنها لا ترى أيضاً أي علامات على تراجع كميات البضائع التي يتم شحنها من أوروبا أو أميركا الشمالية في الشهور القادمة.

وقال ميكيل إميل غينسن، المحلل في بنك Sydney، لوكالة : “الإدارة متفائلة بشأن المستقبل القريب وسلطت الضوء على أن الطلب جيد على شحن الحاويات”.

وذكر أن بعض المستثمرين قد يتوقعون أيضاً استئناف Maersk البرنامج الذي علقته لإعادة شراء الأسهم، رغم أنها كشفت عن عدم اتخاذ قرار بعد في هذا الشأن.

وصعدت أسهم الشركة أكثر من 5% خلال تعاملات الخميس 31 أكتوبر.

تجاهل مخاوف تأثير الانتخابات الأمريكية

استبعد الرئيس التنفيذي لشركة Maersk حدوث المخاوف من أي تداعيات محتملة للانتخابات الأمريكية والرسوم الجمركية المحتملة على سوق الشحن العالمية.

وقال فينسنت كليرك: “لا يعتقد أي من المرشحين (في الانتخابات الرئاسية) أننا نحتاج إلى إبطاء النشاط الاقتصادي… طالما أن الاقتصاد متين على ما يبدو والاستهلاك قوي فستتواصل زيادة الطلب على حركة الحاويات”.

وكشفت Maersk في 21 أكتوبر، ارتفاع أرباحها للربع الثالث من العام الجاري مبدئياً، ورفعت توقعاتها للعام ككل مع ارتفاع الطلب ومواصلة اضطرابات الشحن في البحر الأحمر.