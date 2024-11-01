ماذا تعرف عن حمية ال30 دقيقة؟ وكيف تسهم بفقدانك الوزن؟

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 1 نوفمبر 2024 10:54 صباحاً - تتضمن قاعدة ”حمية 30دقيقة“ أو قاعدة 30-30-30 تناول 30 جرامًا من البروتين في غضون 30 دقيقة من الاستيقاظ من النوم، تليها 30 دقيقة من التمارين الرياضية منخفضة الشدة.

وتشير الدراسات إلى أن هذا المزيج يتحكم في الشهية ويقلل من استهلاك الوجبات الخفيفة ويزيد من الطاقة حتى وقت الغداء.

ويعزز هذا النظام الغذائي حرق الدهون، بينما يزيد البروتين من عملية الأيض ويحرق المزيد من السعرات الحرارية ويستخدم الدهون المخزنة كطاقة.

يوصى بممارسة التمارين الرياضية منخفضة الشدة، مثل التمارين الهوائية، لأنها تحرق الدهون بكفاءة دون الكربوهيدرات وتستمر في حرق الدهون بعد التمرين بسبب تأثير الحرق اللاحق.

وقد تم الإبلاغ عن الأشخاص الذين يواصلون ممارسة مثل هذه التمارين الرياضية بفقدان وزن صحي ثابت يبلغ 2.27 كجم شهرياً.