من هم الفئة الأكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا؟

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 24 نوفمبر 2024 11:04 مساءً - الفئات الأكثر عرضة لفيروس كورونا

فيروس كورونا الجديد، الذي يُعرف أيضًا بـ COVID-19، أثار قلقًا عالميًا منذ ظهوره في أواخر عام 2019. ومع استمرار انتشار الفيروس، من المهم فهم الفئات الأكثر عرضة لخطر الإصابة والآثار الجانبية المحتملة. التعرف على الفئات الأكثر هشاشة يمكن أن يساعد في اتخاذ تدابير وقائية للحفاظ على سلامة الجميع.

الفئات العمرية المعرضة للخطر

تعتبر الفئات العمرية المختلفة عُرضة لمستويات متفاوتة من المخاطر عند الإصابة بفيروس كورونا.

كبار السن: يُظهر كبار السن، خصوصًا من تجاوزوا سن الـ65، معدلات أعلى من المضاعفات الشديدة عند الإصابة بالفيروس. غالبًا ما يكون ذلك نتيجة لضعف جهاز المناعة المرتبط بالتقدم في العمر ووجود حالات صحية مزمنة.

يُظهر كبار السن، خصوصًا من تجاوزوا سن الـ65، معدلات أعلى من المضاعفات الشديدة عند الإصابة بالفيروس. غالبًا ما يكون ذلك نتيجة لضعف جهاز المناعة المرتبط بالتقدم في العمر ووجود حالات صحية مزمنة. الأطفال والرضع: بينما تكون أعراض الأطفال المعرّضين عادة أقل حدة من البالغين، إلا أن الرضع قد يكونون أكثر هشاشة بسبب الجهاز المناعي غير المكتمل التطور.

الأشخاص الذين يعانون من حالات صحية مزمنة

تعاني بعض الفئات من خطر أكبر بسبب حالات صحية موجودة مسبقًا.

الأشخاص المصابون بأمراض الجهاز التنفسي: مثل الربو أو مرض الانسداد الرئوي المزمن، حيث يزيد الضعف الرئوي من خطر تطور مضاعفات خطيرة.

مثل الربو أو مرض الانسداد الرئوي المزمن، حيث يزيد الضعف الرئوي من خطر تطور مضاعفات خطيرة. أمراض القلب والأوعية الدموية: يعتبر المصابون بأمراض القلب أكثر عرضة لمواجهات حادة بسبب تأثير الفيروس على جهاز الدورة الدموية.

يعتبر المصابون بأمراض القلب أكثر عرضة لمواجهات حادة بسبب تأثير الفيروس على جهاز الدورة الدموية. مرضى السكري: يمكن أن يؤدي ضعف التحكم في مستويات السكر في الدم إلى زيادة احتمالية التعرض لمضاعفات عند الإصابة بالفيروس.

يمكن أن يؤدي ضعف التحكم في مستويات السكر في الدم إلى زيادة احتمالية التعرض لمضاعفات عند الإصابة بالفيروس. ضعف الجهاز المناعي: مثل مرضى السرطان أو من يتلقون علاجاً مثبطًا للمناعة، يكونون أكثر عرضة للإصابة الشديدة.

التدابير الوقائية للفئات الضعيفة

من الضروري أن تتخذ الفئات الضعيفة تدابير وقائية صارمة لتقليل خطر الإصابة بفيروس كورونا. يشمل ذلك:

الالتزام بتوجيهات التباعد الاجتماعي والتعقيم.

ارتداء الأقنعة الواقية في الأماكن العامة المغلقة أو المزدحمة.

الحصول على اللقاحات الموصى بها لتعزيز دفاعات الجسم.

بالإضافة إلى ذلك، يُوصى بأن يتلقى أفراد الأسرة والمحيطين بهؤلاء الأشخاص التوعية المناسبة لتفادي نقل العدوى لهم والانتباه لتعليمات الصحة العامة والالتزام بها بأقصى قدر ممكن.

خلاصة القول، إن الفهم الجيد للفئات الأكثر عرضة ومخاطر الإصابة يمكن أن يساهم بشكل كبير في الحد من الانتشار السلبي للفيروس وضمان توفير الرعاية اللازمة للفئات الضعيفة في المجتمع.