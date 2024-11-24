5 أطعمة تعزز نسبة الحديد في الجسم

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 24 نوفمبر 2024 11:04 مساءً - أهمية الحديد لصحة الجسم

يُعتبر الحديد من العناصر الغذائية الأساسية التي يحتاجها جسم الإنسان لأداء وظائفه بشكل سليم. يلعب الحديد دورًا حيويًا في تكوين الهيموجلوبين، البروتين المسؤول عن نقل الأكسجين في الدم. نقصه قد يؤدي إلى فقر الدم، التعب، وفقدان الطاقة.

الخضروات الورقية الداكنة

تُعد الخضروات الورقية مثل السبانخ والسلق من أفضل مصادر الحديد النباتي. هذه الأطعمة تحتوي على كميات جيدة من الحديد بجانب الألياف، الفيتامينات والمعادن الأخرى التي تعزز من قيمتها الغذائية.

السبانخ

السلق

الكرنب الأجعد

البقوليات

تتميز البقوليات بكونها غنية بالحديد والبروتينات النباتية، مما يجعلها خيارًا ممتازًا للنباتيين ولأولئك الذين يرغبون في زيادة مدخول الحديد من غير اللحوم.

أنواع البقوليات التي تحتوي على الحديد:

العدس

الحمص

الفاصوليا السوداء

اللحوم الحمراء والدواجن

تعد اللحوم الحمراء مثل لحم البقر والدواجن مصادر غنية بالحديد الهيمي، وهو النوع الأكثر امتصاصًا في الجسم. بالإضافة إلى الحديد، توفر هذه اللحوم البروتينات والمواد الغذائية الأخرى الضرورية.

المكسرات والبذور

توفر المكسرات والبذور مثل اللوز، بذور الكتان واليقطين كميات لا بأس بها من الحديد. إضافة هذه الأطعمة إلى نظامك الغذائي يمكن أن يساعد في تعزيز مستويات الحديد بطرق لذيذة ومغذية.

الأسماك والمأكولات البحرية

تُعتبر الأسماك مثل السلمون والتونة والمحار مصادر ممتازة للحديد. بالإضافة إلى فائدتها في تعزيز مستويات الحديد، فهي تحتوي على أحماض أوميغا-3 الدهنية المفيدة لصحة القلب.

كيفية تحسين امتصاص الحديد في الجسم

لزيادة فعالية الحديد المُستهلك من الأطعمة، يُفضل تناولها مع مصادر فيتامين C الذي يعزز من امتصاص الحديد. يؤخذ في الاعتبار تجنب تناول الشاي والقهوة مع الوجبات لتعطيلها امتصاص الحديد. بتضمين هذه الأطعمة في نظامك الغذائي، يمكن تحسين صحة الدم ومكافحة نقص الحديد بنجاح.