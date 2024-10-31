هتنسى مشكلة الزهايمر حتى لو وصل سنك بعد الـ 60!! عشبة هتعالج 10 أمراض وهتشوف الفرق

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رياض - احمد صلاح - تعتبر شجرة المورينجا من الاشجار التي يكن لها فوائد صحية كثيرة ومذهلة، حيث أن تم استخدامها عبر العصور بسبب الخصائص العلاجية المميزة بها، كما أن كان يستخدمها المصريين القدماء كبديل لزيت الزيتون وأغراض التحنيط، ويعرف ذلك النوع من الأشجار باسم المورينجا اوليفيرا، ويقول عنها البعض شجرة المعجزة، ويمكن استخدام أوراق تلك الشجرة في الكثير من الأشياء، حيث أن يتم استخدامها في السبانخ وأيضا يتم استخدامها على شكل توابل ويمكن استخدامها كمشروب مشابه للشاي الأخضر.

ما هي فوائد المورينجا؟

تحتوي المورينجا على كمية كبيرة من الكالسيوم وذلك الأمر يساعد على الوقاية من هشاشة العظام.

تعالج المورينجا فقر الدم وذلك لأنها تحتوي على الكثير من الفيتامينات والحديد الذي يساعد على إنتاج الكريات الحمراء.

تساعد أيضا على تنظيم مستوى السكر في الدم وذلك عن طريق تحسين حساسية الجسم للأنسولين.

يتم استخدامها لأنها تساعد في تقليل الكوليسترول الضار.

عند تناولها فذلك الأمر يساعد على تجنب الاصطدام و الأمراض القلبية.

فوائد أخرى لاستخدام المورينجا

تعمل المورينجا كمضادة للالتهابات خصوصا التهابات المفاصل، كما أنها تساعد على تحسين المناعة وذلك بسبب أنها تحتوي على الكثير من الفيتامينات والمعادن.

تساعد على فقدان الوزن لأنها تقوم على تقليل الشهية.

تعد المورينجا مفيدة جدا للرضاعة الطبيعية وذلك لأنها تحتوي على أحماض دهنية.

تعتبر المورينجا إضافة مميزة لأي نظام غذائي وذلك يكون وفقا لفوائدها الصحية الكثيرة.

تحمى الأشخاص من الإصابة بأمراض القلب، كما أنها تقوم على تقوية الذاكرة وتحسين وظائف الدماغ.