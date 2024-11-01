الدوري البحريني (5): المحرق يستضيف الخالدية

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 1 نوفمبر 2024 06:56 صباحاً - خاص- دوت الخليج

تنطلق اليوم، الجمعة، مباريات الجولة الخامسة من الدوري البحريني بكرة القدم، فيلعب الرفاع مع عالي الساعة 19:00 بتوقيت مكة المكرمة، والمحرق مع الخالدية بنفس التوقيت.

وتستمر، السبت، مباريات هذه الجولة فيلعب الشباب مع النجمة الساعة 19:00، والرفاع الشرقي مع سترة بنفس التوقيت.

ويلعب يوم الأحد القادم، المالكية مع البحرين.

وتختتم مباريات الجولة الخامسة من الدوري البحريني يوم الثلاثاء 5 تشرين الثاني بلقاء الأهلي والمنامة.