نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. آرني سلوت يعلن غياب ثلاثي ليفربول حتى التوقف الدولي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أوضح مدرب ليفربول، آرني سلوت، حالة لاعبي الفريق المصابين قبيل المباراة المرتقبة ضد برايتون ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز. حيث يستضيف ليفربول فريق برايتون غدًا السبت على ملعب "أنفيلد"، في إطار منافسات الجولة الحالية من البريميرليج.

تصريحات سلوت حول اللاعبين المصابين

يواجه ليفربول عدة غيابات بارزة بسبب الإصابات، تشمل حارس المرمى أليسون بيكر، والمهاجم ديوجو جوتا، بالإضافة إلى اللاعب كييزا.

قال سلوت: "لقد ذكرت ذلك سابقًا، من الصعب دائمًا تحديد الموعد الدقيق لعودة اللاعبين لأن المرحلة الأخيرة من التعافي قد تأخذ بضعة أيام إضافية أو أقل."

وأضاف: "لكن الواقع هو أنهم لن يتمكنوا من المشاركة قبل فترة التوقف الدولي. وسنرى ما إذا كانوا سيتمكنون من العودة بعدها."

وعن كييزا، أوضح المدرب: "كييزا أيضًا لن يكون جاهزًا قبل التوقف الدولي، لكن مع بقاء أسبوع واحد فقط، نأمل أن يتمكن من الانضمام للفريق بعد انتهاء التوقف."

من المقرر أن تبدأ فترة التوقف الدولي المقبلة من 11 إلى 19 نوفمبر الجاري، ما يمنح المصابين وقتًا إضافيًا للتعافي والعودة للمشاركة مع الفريق.