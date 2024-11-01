تخلص من إدمانك على الكافيين تدريجياً حتى تحافظ على صحتك..

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 1 نوفمبر 2024 10:54 صباحاً - يمكن أن يمثل التخلص من الكافيين تحديًا، ولكن يمكن تحقيقه عن طريق تقليل تناوله تدريجيًا.

يؤثر الكافيين على الجهاز العصبي ويزيد من اليقظة،ولكن الإفراط في تناوله يمكن أن يؤدي إلى آثار جانبية مثل الأرق والغثيان والقلق.

توصي إدارة الغذاء والدواء الأمريكية(FDA)بتناول 400ملغ يومياً للبالغين.

ويمكن أن يسبب الانسحاب المفاجئ الصداع والإرهاق. للتقليل من الكافيين، ابدأ بإجراء مراجعة للكافيين، وشرب المزيد من الماء، ووضع حدود زمنية لتناوله، واستبدال الكافيين بشاي غير كافيين أو شاي الأعشاب، وتجربة البدائل.

بالتقليل التدريجي وتجنب أعراض الانسحاب المفاجئ،يمكن التخلص من الاعتماد على الكافيين دون أعراض مزعجة.