العالم اليوم - إذاعة الجيش: مقتل 87 إسرائيليا خلال شهر أكتوبر

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 1 نوفمبر 2024 11:25 صباحاً - كشف الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، أن إجمالي القتلى الإسرائيليين، من الجنود والمدنيين، خلال شهر أكتوبر وصل إلى 87 إسرائيليا.

فقد قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن 87 إسرائيليا قتلوا خلال شهر أكتوبر المنصرم، منهم 64 جنديا وعنصرا أمنيا و23 "مدنيا".

وأوضحت إذاعة الجيش أن هؤلاء قتلوا في مختلف جبهات القتال، سواء كان بإطلاق صواريخ مضادة أو رشقات صاروخية أو اشتباكات ومواجهات في ساحات المعارك.

وكانت رشقات صاروخية أطلقت من جنوب لبنان على شمالي إسرائيل، أمس الخميس، تسببت في مقتل 7 أشخاص، من بينهم أربعة عمال تايلانديين.

ويعتبر الهجوم الأكثر تسببا في سقوط قتلى منذ بدء إسرائيل غزوها العسكري في جنوبي لبنان في بداية أكتوبر الماضي.