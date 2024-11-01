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أحمد جودة - القاهرة - أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، اليوم الخميس، تبرعه بمبلغ مليون يورو لمساعدة ضحايا الفيضانات، التي ضربت إسبانيا مؤخرًا.

مليون يورو من ريال مدريد لدعم ضحايا الفيضانات

وأودت الفيضانات المفاجئة بحياة 95 شخصًا على الأقل في أسوأ كارثة طبيعية تضرب إسبانيا خلال القرن الحالي.

ومن المتوقع أن يرتفع عدد الضحايا، حيث لا يزال عدد غير معروف من الأشخاص في عداد المفقودين، ومازالت جهود البحث جارية ولم يتم الوصول إلى بعض المركبات التي تحمل جثثًا بعد.

وذكر الريال في بيان مقتضب نشره على موقعه الألكتروني الرسمي: "أطلقت مؤسسة ريال مدريد والصليب الأحمر اليوم حملة لجمع التبرعات تهدف إلى دعم المتضررين من العاصفة".

أضاف النادي الملكي: "قرر ريال مدريد دعم هذه الحملة بالتبرع بمليون يورو لمساعدة العائلات التي تعاني وتحتاج إلى كل مساعدتنا وتضامننا".