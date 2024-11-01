الدوري السوري (2): الكرامة يلاقي الجيش

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 1 نوفمبر 2024 06:56 صباحاً - خاص- دوت الخليج

تقام اليوم، الجمعة، ثلاث مباريات في الجولة الثانية من الدوري السوري الممتاز بكرة القدم، وتنطلق جميع المباريات الساعة 14:00 بتوقيت مكة المكرمة، فيلتقي أهلي حلب مع الطليعة، والكرامة مع الجيش، وحطين مع جبلة.

وتجري غداً، السبت، مباراة واحدة، وتجمع تشرين والوثبة بنفس التوقيت.

وتستكمل مباريات هذه الجولة يوم الأربعاء القادم، حيث يلعب الشعلة مع الفتوة، والوحدة مع الشرطة.